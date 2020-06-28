KOCAELİ Gebze'de koronavirüs vakalarının görüldüğü sokak karantinaya alındı - Son Dakika

Gebze'de koronavirüs vakalarının görüldüğü sokak karantinaya alındı KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, 8 koronavirüs vakası ve 33 temaslı kişinin tespit edildiği sokak 7 günlük karantinaya alındı. Gebze ilçesi İnönü Mahallesi 1954 Sokak'ta 8 pozitif vaka ve 33 temaslı kişi tespit edildi. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca sokağın karantinaya alınmasına karar verildi. Sokağın girişleri bariyerlerle kapatıldı. Polis ekipleri sokağın girişlerinde önlem aldı. Bugün başlayan karantina uygulaması 7 gün sürecek. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri sokakta çalışma yaparken, sokakta yaşayanların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek gruplarınca karşılanacak. Polis karantinaya alınan sokaktan çıkan çocuğu evine gönderdi. Küçük çocuk, "Bakkala gidecektim param vardı, maske alacaktım" diyerek cebinden çıkardığı paraları gösterirken, ailesine teslim edildi.