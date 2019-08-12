KOCAELİ Gebze'de mesire alanında ağaçlar yandı

Gebze'de mesire alanında ağaçlar yandıKOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, mesire alanında çıkan yangın ağaçları tutuşturdu.

Gebze'de mesire alanında ağaçlar yandı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, mesire alanında çıkan yangın ağaçları tutuşturdu. İtfaiye ekipleri yangının çevresindeki fabrikalara sıçramaması için önlem alarak yangına müdahale etti.

Öğleden sonra Gebze Pelitli Mahallesi'nde bulunan mesire alanında kuruyan otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, genç çam fidanlarını tutuşturdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangının çevredeki fabrikalara sıçramaması için önlem aldı. Yangın bir lojistik firmasının bahçesinde bulunan boş TIR dorsesine sıçradı. İtfaiye ekipleri yanan dorseyi söndürdü. Çok sayıda genç çam fidanı yanarken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli), (DHA) -



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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