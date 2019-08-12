KOCAELİ Gebze'de mesire alanında ağaçlar yandı -5 Helikopter görüntüleri
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KOCAELİ Gebze'de mesire alanında ağaçlar yandı -5 (FABRİKALARA SIÇRADI) Helikopter görüntüleri.
KOCAELİ Gebze'de mesire alanında ağaçlar yandı -5 (FABRİKALARA SIÇRADI) Helikopter görüntüleri Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 07:31 Kaynak: DHA
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