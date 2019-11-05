Son Dakika Haberleri: Kocaeli gebze'de sahilde erkek cesedi bulundu
Son Dakika Güncel Kocaeli gebze'de sahilde erkek cesedi bulundu

Kocaeli gebze'de sahilde erkek cesedi bulundu

8 saat önce

Gebze'de sahilde erkek cesedi bulunduKocaeli'nin Gebze ilçesinde, sahilde erkek cesedi bulundu.

Gebze'de sahilde erkek cesedi bulundu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, sahilde erkek cesedi bulundu. Kimliği belirlenemeyen kişinin cesedi morga kaldırıldı.

Sabah saatlerinde, Gebze Eskihisar sahilinde gezen vatandaşlar deniz kıyısında yatan bir kişiyi fark ederek 112 Acile haber verdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. 112 Acil ekibi, hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi. Jandarma olay yerinde incelemede bulunurken, 45-50 yaşlarında olduğu belirtilen kişinin cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Otopsi sonucu kimliği bilinmeyen kişinin ölüm sebebi belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli gebze'de sahilde erkek cesedi bulundu

Kocaeli, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:12 Kaynak: DHA
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