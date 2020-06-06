KOCAELİ Gebze'de sokak karantinaya alındı - Son Dakika

Gebze'de sokak karantinaya alındı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde koronavirüs vakalarının görüldüğü sokak 7 gün süreyle karantinaya alındı.

Gebze Yavuz Selim Mahallesi 414/1 Sokak'ta koronavirüs vakalarının görüldüğü sokakta filyasyon çalışması yapıldı. Koronavirüs vakaları ve temaslı olduğu kişiler tespit edildi. Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, sokağın 7 gün boyunca karantinaya alınmasına karar verildi. Dün, sokağın girişleri demir bariyerlerle kapatılarak, 'Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. Maddeleri gereğince Yavuz Selim Mahallesi 414/1 Sokağın 5 Haziran tarihinden itibaren İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 7 gün süre ile sokak karantinasına alınmasına karar verilmiştir' yazısı asıldı. Polis ekipleri sokakta önlem aldı.