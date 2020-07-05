KOCAELİ Gebze'de yolcu otobüsü devrildi - Son Dakika

Gebze'de yolcu otobüsü devrildi (1)

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, TEM Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü köprünün ayağına çarparak yolda devrildi. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken, itfaiye ve 112 Acil ekipleri bölgeye sevk edildi. 112 Acil ekipleri yaralılara müdahale etti.

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Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA) -