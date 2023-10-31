 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kocaeli'deki fabrikada kimyasal tank patladı! 1'i ağır 3 işçi yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'deki fabrikada kimyasal tank patladı! 1'i ağır 3 işçi yaralandı

Son Güncelleme: 31.10.2023 15:37

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir plastik fabrikasında meydana gelen kimyasal tank patlaması sonucunda yangın çıktı. Yangına çok sayıda ekip müdahale etti ve güçlükle kontrol altına alındı. Patlama sonucunda 1'i ağır 3 işçi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir plastik fabrikasında kimyasal tank patladı. Patlamanın ardından yangının çıktığı iş yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın güçlükle kontrol altına alınırken, 1'i ağır 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

PATLAMA SONRASINDA YANGIN ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre, Sultan Orhan Mahallesi Hasköy Sanayi Sitesinde bulunan plastik fabrikasında kimyasal tank patlaması meydana geldi. Patlamanın ardından iş yerinde yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer (KBRN) ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'deki plastik fabrikasında kimyasal tank patladı! 1'i ağır 3 işçi yaralandı

PATLAMADA 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Patlama sırasında bir kişinin ağır yaralandığı, 2 kişinin ise dumandan etkilendiği öğrenildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol almak için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri ise yaralanan ve dumandan etkilenen işçilere müdahale etti.

Kocaeli'deki plastik fabrikasında kimyasal tank patladı! 1'i ağır 3 işçi yaralandı

KBRN EKİPLERİ İNCELEMELERDE BULUNUYOR

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında yangın çatıya sıçradı. İş yerini saran yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alındı. 3 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye personelleri iş yerinde soğutma çalışması yaparken, KBRN ekipleri de incelemelerde bulunuyor. Öte yandan, yanan fabrikada ekiplerin dumanlarla mücadelesi havadan da görüntülendi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'deki plastik fabrikasında kimyasal tank patladı! 1'i ağır 3 işçi yaralandı
Kaynak: İHA

Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'deki fabrikada kimyasal tank patladı! 1'i ağır 3 işçi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
16:35 Ronaldo'dan yılların dostluğunu paramparça edecek hareket! Messi ile alenen dalga geçti
16:31 Musa Orhan'a hakaret suçundan yargılanan Hazal Kaya, beraat etti
16:29 İstifası istenen Celal Adan, Bahçeli'nin desteğinden sonra ağladı
16:06 Trabzonspor'da Bakasetas ve Trezeguet, Fenerbahçe maçında oynayamayacak
15:56 Engin ve Dilan Polat'ın evrakları kaçırdığı iddiasıyla babalarının evinin bahçesinde kazı yapıldı
15:54 Altay Bayındır'dan İngilizlere bomba itiraf: Galatasaray farklıydı
15:53 İsrail askerlerinden iğrenç kutlama! Hem öldürüyorlar hem de oynuyorlar
15:43 Gazze'ye kara operasyonu emrinin verildiği an!
15:37 Gazze'deki tüneller ilk kez bu kadar net görüntülendi! İsrail askerlerini zor bir savaş bekliyor
15:34 Kocaeli'deki fabrikada kimyasal tank patladı! 1'i ağır 3 işçi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2023 16:59:38. #1.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'deki fabrikada kimyasal tank patladı! 1'i ağır 3 işçi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement