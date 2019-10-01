Kocaeli gebze kaymakamı güler yaya geçidinde kontrolde bulundu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Kaymakam Mustafa Güler yaya geçidinde sürücülerin yol verip vermediğini kontrol ederek, kurala uyan sürücülere teşekkür etti.

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Hükümet Caddesi'ndeki yaya geçidinde sürücülerin yayalara yol verip vermediğini kontrol etti. Mustafa Güler vatandaşlarla birlikte yaya geçidini kullanırken, kurallara uyan sürücülere teşekkür edip, broşür dağıttı. Uygulama ile ilgili açıklama yapan Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, 'İçişleri Bakanlığımız 2019 yılını yaya öncelikli trafik yılı ilan etmiştir. İçişleri Bakanlığımız bu uygulamayı takip ediyor, denetliyor. Bu konuda farkındalık yaratılması amacıyla yaya geçitlerinin olduğu yerde Türkiye genelinde tüm kavşaklarda yapılıyor. Trafik memurlarımız ve çocuklarımızla birlikte yürüyerek sürücülerin ne kadar riayet ettiğini görmek istedik. Gördük ki sürücülerimiz duruyorlar ve yol veriyorlar. Biz de kendilerine teşekkür ettik dedi.