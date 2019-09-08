Son Dakika Haberleri: Kocaeli gebze spotçular çarşısında çıkan yangın korkuttu
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Kocaeli gebze spotçular çarşısında çıkan yangın korkuttu

28 dakika önce

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde spot eşya satışı yapılan alışveriş merkezinin çatısında dün gece çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde spot eşya satışı yapılan alışveriş merkezinin çatısında dün gece çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın dün gece yarısı saatlerinde Beylikbağı Mahallesi Güney Yanyol Caddesi'nde spot mobilya ve eşya satışının yapıldığı alışveriş merkezi içerisinde bulunan bir düğün salonunun çatısında çıktı. İlk belirlemelere göre trafo veya elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 8 itfaiye aracı ve 1 arazöz sevk edildi. Yoğun dumaların yükseldiği binada polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri, merdivenle çatıya çıktıkları sırada çalışmalarını engelleyen bazı ağaçların dalların motorlu testereyle keserek yangına müdahelede bulundu. Alevler çatıdaki yalıtım malzemelerine ulaşmadan södürüldü.

Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken, itfaiye yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlattı.

İtfaiye, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 12:04 Kaynak: DHA
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