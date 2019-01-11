Kocaeli Gelin ve Kayınvalide Sobadan Sızan Gazdan Zehirlendi
38 dakika önce
İzmit'te, uyudukları sırada sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Belgin Çımagil (44) ile kayınvalidesi Aysel Çımagil, tedavi altına alındı.
İzmit
'te, uyudukları sırada sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Belgin Çımagil (44) ile kayınvalidesi Aysel Çımagil, tedavi altına alındı.
İzmit Kuruçeşme Yeni Mahalle
Senem Sokak'ta yaşayan Belgin Çımagil ile kayınvalidesi Aysel Çımagil, gece evlerinde uyudukları sırada sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Belgin Çımagil'i cep telefonuyla arayarak ulaşamayan yakınları, eve geldi. Yakınları, Belgin ve Aysel Çımagil'i baygın halde görünce 112 Acile haber verdi.
Yakınlarının yüzünü yıkamasıyla kendine biraz olsun gelen Belgin Çımagil, bir yakını tarafından sırtına alınarak ambulansa doğru taşındı. Baygın haldeki Aysel Çımagil ise sedyeye alınarak ambulansa taşındı. Belgin Çımagil, Kocaeli Devlet Hastanesi
'ne, Aysel Çımagil ise İzmit Seka Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis
olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:38 Kaynak: DHA
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