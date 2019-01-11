Son Dakika Haberleri: Kocaeli Gelin ve Kayınvalide Sobadan Sızan Gazdan Zehirlendi

Kocaeli Gelin ve Kayınvalide Sobadan Sızan Gazdan Zehirlendi

38 dakika önce

İzmit'te, uyudukları sırada sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Belgin Çımagil (44) ile kayınvalidesi Aysel Çımagil, tedavi altına alındı.

İzmit'te, uyudukları sırada sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Belgin Çımagil (44) ile kayınvalidesi Aysel Çımagil, tedavi altına alındı.

İzmit Kuruçeşme Yeni Mahalle Senem Sokak'ta yaşayan Belgin Çımagil ile kayınvalidesi Aysel Çımagil, gece evlerinde uyudukları sırada sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Belgin Çımagil'i cep telefonuyla arayarak ulaşamayan yakınları, eve geldi. Yakınları, Belgin ve Aysel Çımagil'i baygın halde görünce 112 Acile haber verdi.

Yakınlarının yüzünü yıkamasıyla kendine biraz olsun gelen Belgin Çımagil, bir yakını tarafından sırtına alınarak ambulansa doğru taşındı. Baygın haldeki Aysel Çımagil ise sedyeye alınarak ambulansa taşındı. Belgin Çımagil, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne, Aysel Çımagil ise İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:38 Kaynak: DHA

Yeni Mahalle, Kuruçeşme, Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa
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