KOCAELİ Genç kızı sınava polis yetiştirdi - Son Dakika

Genç kızı sınava polis yetiştirdi

İZMİT'te yapılan KPSS'ye katılacak genç kız, sınav yerine geldiğinde kimliğini evde unuttuğunu fark ederek polisten yardım istedi. Genç kıza kaskını veren motosikletli trafik polisi, evine götürüp kimliğini almasını sağladıktan sonra okula geri getirdi.

İzmit'te de bugün Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) heyecanı yaşandı. Binlerce aday belirlenen sınav yerlerinde ter döktü. Sınava İzmit Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi'nde girecek olan bir genç kız, sınav yerine geldiğinde kimliğini evde unuttuğunu fark ederek okulda görevli olan trafik polisinden yardım istedi. Genç kızın isteğini geri çevirmeyen motosikletli trafik polisi, kendi kaskını adaya vererek motosikletle genç kızın Derince Yenikent Mahallesi'nde bulunan evine doğru yola çıktı. Evden kimliğini alan genç kızı tekrar okula geri getiren trafik polisi, adayı kapıların kapanmasına 2 dakika kala sınava yetiştirdi. Genç kız koşarak okula girerken, trafik polisi ise görev yerine geri döndü.