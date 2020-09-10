KOCAELİ Gençlerin branda kaplı yapının üzerine nasıl çıktığı merak uyandırdı - Son Dakika

Gençlerin branda kaplı yapının üzerine nasıl çıktığı merak uyandırdı

İZMİT'te, Seka Park'ta, "Uçurtma Tepesi" olarak adlandırılan çelik konstrüksiyondan yapılan üzeri branda kaplı yapının üzerine çıkılarak, sprey boyayla isimler yazılırken, yapının üzerine nasıl çıkıldığı merak uyandırdı. Vatandaşlar yapının üzerinde yazıları görünce şaşırdıklarını belirterek, parka zarar verilmesine tepki gösterdi.

İzmit Seka Park'ta "Uçurtma Tepesi" olarak adlandırılan çelik konstrüksiyon yapılan üzeri branda kaplı yapının üzerine çıkanlar, sprey boyayla isimlerini yazdı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "İnsanlık Mısır Piramitleri nasıl inşa edildi? diye düşünürken 'Bizim gençler buraya nasıl çıkmış" sorusunu sormamak elde değil" diye esprili bir eleştirel paylaşımda bulundu. Gençlerin yapının üzerine nasıl çıktığı ise merak uyandırdı.

"BIKTIK ARTIK BÖYLE İNSANLARDAN"

Seka Park'a bazı insanların banklara ve yapılara zarar verdiklerini söyleyen Berke Sarman, "Oraya nasıl çıktılar hiçbir fikrimiz yok. Vinçle mi çıktılar nasıl çıktılar bilmiyoruz. İsimlerini yazmışlar galiba, bıktık böyle insanlardan. Oraya nasıl çıktılar onu da anlamış değilim. İnsan gücüyle çıkılmaz oraya, vinçle çıktılar herhalde ya da paraşütle mi atladılar. Parkın bazı yerlerine de zarar veriyorlar. " dedi.

Seka Park'ın çok güzel bir alan olduğunu ve zarar veren insanların davranışlarını anlayamadığını belirten Kaan Aktaş, 'Şaşkınlık içerisindeyim oraya nasıl çıktıklarını çözemedim, imkansız gibi bir şey. Sürekli her tarafta çevreye rahatsızlık veren ya da zarar veren insanlar var ama böylesini ilk defa görüyorum. Ben her gün buraya geliyorum burası çok güzel bir park ama böyle insanlar olmasa burası daha güzel olacak." diye konuştu.

'ORAYA ÇIKMAK İÇİN 5-6 KİŞİNİN ÜST ÜSTE ÇIKMASI GEREKİYOR"

İnsanların oturup manzara izleyecekleri yerlere yazılar yazılmasını eleştiren Ebubekir Özen, "Oraya çıkmak için 5-6 kişinin üst üste çıkması gerekiyor. İnsan anlamakta güçlük çekiyor. Hadi oraya çıktın diyelim insan oturur manzarayı izler yazı yazmaz. İsimlerini yazmışlar galiba bende sosyal medyadan gördüm çok şaşırtıcı bir durum. Belediyenin haklı bir isyanı var, o kadar güzel yerle yapıyorlar daha sonra bazı bilinçsiz insanlar gelip buraları bozuyor, zarar veriyor. Sadece burası değil, banklara rampalara da zarar veriyorlar maalesef çok fazla bilinçsiz insan var." diyerek tepki gösterdi.

'EĞİTİMSİZ OLUNCA GENÇLER BÖYLE ŞEYLER YAPIYOR'

Bu tür davranışların aileden gelen bir eksiklik olduğunu ifade eden Turhan Atak, şöyle konuştu:

"Maalesef gençliğimiz bu konuda duyarsız. Bu da tahmin ediyorum ki aileden gelen bir eksiklik, toplumsal bir eksiklik sonucunda ortaya çıktığını düşünüyorum. Eğitim toplumun mihenk taşı, eğitimsiz olunca gençler bu tür şeyler yapıyor. Maalesef oraya zarar verilmiş. Bu ortamdan olumlu faydalanmak varken neden bu şekilde davranıyorlar anlamıyorum. Ben böyle bir durumla karşılaşsam emin olun uyarırım. Buraya çıkmak çok daha zor değil ama çıktıkları malzemenin onları tartıp, tartmayacağı konusunda bir düşünce yapısında olmamaları çok yanlış. Yoksa oraya bir şekilde çıkılır ama neden çıkalım ki??