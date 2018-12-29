Kocaeli Gençlik Hayalini Sokakta Şarkı Söyleyerek Gerçekleştirdi

İzmit
'te, pazarlarda çalışan 59 yaşındaki Ali Çakmak
, yaşının ilerlemesinin ardından gençlik hayalini gerçekleştirmeye başladı. Sokaklarda şarkı söyleyen Ali Çakmak, halkın da büyük beğenisini topladı.
Gençlik hayalini gerçekleştiren Ali Çakmak, İzmit'in en yoğun yerlerinden olan Yürüyüş Yolu'nda şarkı söylüyor. Ses sistemi kurarak müziğe eşlik ederek şarkı söyleyen Ali Çakmak, Barış Manço
, Zeki Müren
, Orhan Gencebay
, Müslüm Gürses
, İbrahim Tatlıses
ve Cem Karaca
gibi bir çok ünlünün şarkılarını seslendirirken, vatandaşların da beğenisini topladı. Ali Çakmak şarkılarını seslendirirken, beğeniyle dinleyenler önündeki kutuya para bıraktı.
Çok küçük yaşlarda eve katkı sağlamak için çalışmaya başladığını belirten Ali Çakmak, 1970 yılında babamın işi sebebiyle İzmit'e taşındık. O seneden sonra ilkokulu okudum ve iş hayatına başladım. Babamızın tek çalışmasıyla ailemizi geçindirememesi sebebiyle biz de sanayilerde çalışmaya başladık. Hayatımız sanayilerde geçti. Ondan sonra pazarlarda işçi olarak çalışmaya başladım. Senelerce pazarlarda çalıştıktan sonra, yaşım itibariyle de bazı şeyler ağır gelmeye başladı. Pazarcılığı biraz geri plana itmeye başladım dedi.
Ali Çakmak gençlik yıllarından bu yana evde sürekli şarkı söylediğini belirterek, Yıllar öncesinden şarkı söylemeye hevesim vardı. Cihazlarım vardı. Evde kendi şarkımı, ilahimi, her şeyi söyleyip duruyordum. Sonra burada bir iki arkadaşı görünce, 'Yahu ben bunu neden yapmıyorum' dedim. Geldik, şimdi yapmaya başladık. Sağolsun, halkımızın da teveccühü sesimi beğendiklerini de hissediyorum. Bu şekilde başladık ve hayatımızı idame ettiriyoruz. Şimdi kendi kendime diyorum ki, sanatçılara, seslerine bakarak, 'Keşke bir 40 sene önce bu işe başlasaydım' diyorum diye konuştu.
Hoşuna giden tüm şarkıları kendisinin de söylemeye çalıştığını ifade eden Ali Çakmak, Repertuarımda Türk sanat müziği, Türk halk müziği, arabesk, ilahi, yani kulağıma hoş gelen tüm müzik türlerini söylemeye de çalışırım, dinlemeye de çalışırım. Sesimin güzel olduğuna dair çok olumlu tepkiler alıyorum. Vatandaşlar, 'Söyle amca, söyle dayı' falan diyor. Bu şekilde devam ediyorum dedi.