Kocaeli genelinde 59 adet depo inşa ediliyor - Son Dakika

Küresel ısınma sonucunda yaşanan iklim değişiklikleri ile birlikte suyun önemi artarken, korunması ve depolanması da büyük önem arz ediyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, hizmet verdiği Kocaeli genelinde 15 bin ile 50 m3 arasında çeşitli kapasitede 59 adet yeni içme suyu deposu inşa ediyor.

KESİNTİSİZ HİZMET

Kocaeli, sanayisi, turizm alanı ve yapılan hizmetler sayesinde cazibe merkezi olması ile birlikte nüfusu sürekli artıyor. İki milyon nüfusa dayanan Kocaeli'nin su ihtiyacı da her geçen gün artmakta. Kocaeli geneline hizmet veren Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, şehrin kesintisiz su ihtiyacını karşılamak için baraj ve göller, yerel kaynaklar ile su kuyuları inşa ederek ihtiyaç halinde devreye aldı. İnşaatı devam eden barajlar ile birlikte yıllık 370 milyon metreküp su kapasitesi bulunan Kocaeli'nde yaşayan vatandaşların kesintisiz içme suyu ihtiyacının depolanması için de, 2021 yılı yatırım programı kapsamında, kent genelinde çeşitli kapasitede depoların inşaatı yapılıyor.

BETONARME DEPOLAR

Muhtemel su kesintilerine karşı kentin birçok bölgesinde İSU Genel Müdürlüğü tarafından projelendirilen onlarca betonarme içme suyu deposunun yapım çalışmaları sürüyor. Darıca'da 15.000 m3, Gebze Balçık'ta ve Kartepe Avluburun'da 5000 m3 olmak üzere ihtiyaç olan yerlerde 2000, 1000, 500,300,200,100 ve 50 m3 kapasiteli depolar yapılıyor. Bazılarının betonarme çalışmaları tamamlanarak mekanik çalışmaları sürüyor.

YENİ PREKAST DEPOLAR

Ayrıca 11 ilçeye bağlı birçok kırsal mahallenin içme suyu ihtiyacını karşılamak için de prefabrik betonarme içme suyu depoları (prekast) yapılıyor. İSU Genel Müdürlüğü'nün ilk defa uyguladığı proje ile fabrika ortamında yapılan 25 m3 kapasiteli prekast depolar, belirlenen yerlerde montajı yapılıyor. İhtiyaca göre imalatı yapılan 50 ve 100 m3 kapasiteli prekast depolar Körfez Naipköy ve Kalburcu Bektaş Mahallelerinde montajları yapılıyor.

KESİNTİLERE ÖNLEM

Yapım çalışmaları devam eden depoların yatırım programı çerçevesinde tamamlanması ile birlikte bölgelerde kesintisiz su ihtiyacı sağlanmış ve muhtemel arızalar sonucu oluşan su kesintilerinde, bölgelerin uzun süre ihtiyaç karşılanmış olunacak.