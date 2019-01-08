Son Dakika Haberleri: Kocaeli Gizli Buzlanma Kazalara Neden Oldu

Kocaeli Gizli Buzlanma Kazalara Neden Oldu

9 dakika önce

Gizli buzlanma kazalara neden olduKocaeli'nin Gebze ilçesinde, gizli buzlanma kazalara neden oldu.

Gizli buzlanma kazalara neden oldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, gizli buzlanma kazalara neden oldu. Kayan araçlar yoldan çıkarken, yaralanan olmadı.

Gebze Gaziler Mahallesi Gaziler Caddesi'nde gizli buzlanma sürücülere zor anlar yaşattı. Yokuş aşağı inmeye çalışan araçların sürücüleri, gizli buzlanma nedeniyle araçlarının hakimiyetini kaybetti. Gizli buzlanma nedeniyle 1 yolcu otobüsü yoldan çıktı. 1 otomobil ve 1 kamyonet de kayarak sürücüleri tarafından güçlükle manevra yapılarak yolda tutulmaya çalışıldı. Kazalarda yaralanan olmadı. Araçların yolda güçlükle ilerlemesi üzerine Gebze Belediyesi ekipleri yolda tuzlama çalışması yaptı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera Büşra KAYAGEBZE(Kocaeli), (DHA) -

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(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:07 Kaynak: DHA

Gebze, Kocaeli, Güncel
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