Kocaeli Gizli Buzlanma Kazalara Neden Oldu
9 dakika önce
Gizli buzlanma kazalara neden olduKocaeli'nin Gebze ilçesinde, gizli buzlanma kazalara neden oldu.
Gizli buzlanma kazalara neden oldu Kocaeli
'nin Gebze
ilçesinde, gizli buzlanma kazalara neden oldu. Kayan araçlar yoldan çıkarken, yaralanan olmadı.
Gebze Gaziler Mahallesi Gaziler Caddesi'nde gizli buzlanma sürücülere zor anlar yaşattı. Yokuş aşağı inmeye çalışan araçların sürücüleri, gizli buzlanma nedeniyle araçlarının hakimiyetini kaybetti. Gizli buzlanma nedeniyle 1 yolcu otobüsü yoldan çıktı. 1 otomobil ve 1 kamyonet de kayarak sürücüleri tarafından güçlükle manevra yapılarak yolda tutulmaya çalışıldı. Kazalarda yaralanan olmadı. Araçların yolda güçlükle ilerlemesi üzerine Gebze Belediyesi
ekipleri yolda tuzlama çalışması yaptı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber-Kamera Büşra KAYAGEBZE(Kocaeli), (DHA
) -
=================
(Tür: Yurt)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:07 Kaynak: DHA
Ünlü Fenomen Dan Bilzerian, Davet Ettiği Türk Gencin Hesabına 5 Bin Dolar Yatırdı
Eski Kanada Başbakanı'ndan Trump'a Ağza Alınmayacak Küfür
Son Dakika! Beştepe'den ABD'ye Sert Yanıt: Türkiye'nin Güvenliği Pazarlık Konusu Değildir!
Kaldırımda Yürüyen Adam, Zekice Bir Yöntemle Gaspçılardan Kurtuldu