Son Dakika Haberleri: Kocaeli Gölcük Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Tatbikatı Başladı-2 -Yeniden

Kocaeli Gölcük Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Tatbikatı Başladı-2 -Yeniden

1 saat önce

Kocaeli GÖLCÜK Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatı başladı-2 (DRONE)-YENİDEN(Tür: Yurt)

Kocaeli GÖLCÜK Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatı başladı-2 (DRONE)-YENİDEN

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:02 Kaynak: DHA

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