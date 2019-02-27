Kocaeli Gölcük Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Tatbikatı Başladı-2 -Yeniden
1 saat önce
Kocaeli GÖLCÜK Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatı başladı-2 (DRONE)-YENİDEN(Tür: Yurt)
Kocaeli
GÖLCÜK Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatı başladı-2 (DRONE)-YENİDEN
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:02 Kaynak: DHA
Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Deniz Tatbikatı Başladı
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