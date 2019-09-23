Son Dakika Haberleri: Kocaeli gölcük'e şehit ateşi düştü
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Kocaeli gölcük'e şehit ateşi düştü

1 saat önce

Gölcük'e şehit ateşi düştü (2)YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDUGölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Donanma Ana Üs Komutanı Tuğamiral Refik Levent Tezcan ve beraberindekiler tarafından Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk'ün annesi Samiha ve...

Gölcük'e şehit ateşi düştü (2)

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Donanma Ana Üs Komutanı Tuğamiral Refik Levent Tezcan ve beraberindekiler tarafından Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk'ün annesi Samiha ve babası İsmail Tantürk'e acı haber verilirken, ailesi büyük üzüntü yaşadı. Şehidin evine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu.

ŞEHİT ASTSUBAY YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Aile ile görüştükten sonra açıklama yapan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 'Hepimizin başı sağolsun, mekanı cennet olsun inşallah. Ailesine sabırlar diliyorum. Şehidimiz Kuzey Irak'ta bir hain terör saldırısı sonucunda şehit düştü. Cenaze yarın olacak. Saldırıda 2 şehidimiz var. Akşam saat 20.00'da uçakla gönderilecek. Cenaze töreni de yarın Gölcük'te Değirmendere Merkez Camii'nde olacak. dedi.

Kocaeli gölcük'e şehit ateşi düştü

Ali Yıldırım Sezer, Gölcük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 05:29 Kaynak: DHA
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