Son Dakika Haberleri: Kocaeli Gölcük'te Bağ Evi Kül Oldu

Kocaeli Gölcük'te Bağ Evi Kül Oldu

1 saat önce

Gölcük'te bağ evi kül olduKocaeli'nin Gölcük ilçesinde, bağ evi çıkan yangında kül oldu.

Gölcük'te bağ evi kül oldu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, bağ evi çıkan yangında kül oldu.

Öğle saatlerinde, Gölcük İhsaniye Merkez Mahallesi Karakaşlar Caddesi'nde Haydar Karakoyun'a ait bağ evinde yangın çıktı. Evden yükselen dumanları görenler itfaiyeye haber verdi. Alevler ahşap evi kısa sürede sararken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, evden geriye enkazı kaldı.

Yangının çıkış nedeni belirlenmeye çalışılırken, soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 06:19 Kaynak: DHA

İhsaniye, Kocaeli, Gölcük, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



DSP Lideri Aksakal'dan CHP'ye Suçlama: Atatürk'ü İstismar Ediyorlar Trump'ın Damadı Erdoğan'la Görüşmek İçin Ankara'ya Geliyor

Afyonkarahisar'da 15 Kişinin Alınacağı 6 Aylık İşe, 1040 Kişi Başvurdu Usta Oyuncu Aytaç Arman, Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 19:54:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli Gölcük'te Bağ Evi Kül Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]