Kocaeli Gölcük'te Bağ Evi Kül Oldu
1 saat önce
Gölcük'te bağ evi kül olduKocaeli'nin Gölcük ilçesinde, bağ evi çıkan yangında kül oldu.
Gölcük
'te bağ evi kül oldu Kocaeli
'nin Gölcük ilçesinde, bağ evi çıkan yangında kül oldu.
Öğle saatlerinde, Gölcük İhsaniye Merkez
Mahallesi Karakaşlar Caddesi'nde Haydar Karakoyun'a ait bağ evinde yangın çıktı. Evden yükselen dumanları görenler itfaiyeye haber verdi. Alevler ahşap evi kısa sürede sararken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, evden geriye enkazı kaldı.
Yangının çıkış nedeni belirlenmeye çalışılırken, soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 06:19 Kaynak: DHA
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