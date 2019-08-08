Son Dakika Haberleri: KOCAELİ GÖLCÜK'TE HAFRİYAT SAHASINDA YANGIN
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KOCAELİ GÖLCÜK'TE HAFRİYAT SAHASINDA YANGIN

1 saat önce

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, hafriyat sahasında yangın çıktı.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, hafriyat sahasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürebilmek için çabaladı.
Öğle saatlerinde, Gölcük Donanma Mahallesi Koray Aydın Parkı'nın üst kısmındaki hafriyat sahasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hafriyat sahasından dumanlar yükselirken, vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Gölcük, Başiskele, İzmit'ten gelen itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman İşletme ekipleri ve belediyelerin tankerleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ve Orman İşletme ekipleri yangına dört bir yandan müdahalede bulundu. İtfaiyenin söndürme çalışmaları devam ederken, gökyüzü dumanla kaplandı. Söndürme çalışmaları devam ederken, Gölcük Belediye Başkan Yardımcıları Şevket Kaba ve Fikret Ormancıoğlu söndürme çalışmalarını takip etti.
Vatandaşlar, hafriyat sahasının bölgeden kaldırılmasını istedi.
İtfaiye, Gölcük, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:47 Kaynak: DHA
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