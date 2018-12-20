Son Dakika Haberleri: Kocaeli Gölcük'te Heyelan Yolu Kapattı, Elektrik Tellerini Kopardı

Kocaeli Gölcük'te Heyelan Yolu Kapattı, Elektrik Tellerini Kopardı

12 saat önce

Gölcük'te heyelan yolu kapattı, elektrik tellerini kopardıGÖLCÜK(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesi Sofular Mahallesi'nde dün geceden bu yana devam eden yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi.

Kocaeli Gölcük'te Heyelan Yolu Kapattı, Elektrik Tellerini Kopardı, System.String[]
Gölcük'te heyelan yolu kapattı, elektrik tellerini kopardı

GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesi Sofular Mahallesi'nde dün geceden bu yana devam eden yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi. Elektrik telleri koparken, mahalleye ulaşım bir süre sağlanamadı.

Gölcük ile Sofular Mahallesi'ni birbirine bağlayan köy yolu üzerinde heyelan meydana geldi. Dün geceden beri devam eden yağışlar nedeniyle yolun üzerine toprak kaydı. Heyelan nedeniyle yol tamamen kapanırken, bölgedeki elektrik tellerinin kopması sonucu elektrik kesintileri yaşandı. Olaya hemen müdahale eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, iş makineleri ile yolu açtı. Bölgede yol kenarlarında istinat duvarı olmaması sebebiyle toprak kaymaları yer yer devam ediyor. Kopan elektrik tellerinin onarımı için ise çalışma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:39 Kaynak: DHA

Sofular, Kocaeli, Gölcük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yazar İhsan Eliaçık Gözaltına Alındı ABD'nin Suriye'den Çekilme Kararının Ardından Fransa'dan YPG/PKK'ya Destek

Pentagon, Suriye'de Hava Saldırılarının Duracağı Haberlerini Yalanladı İbrahim Tatlıses, AK Parti'ye Üye Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 06:41:55. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli Gölcük'te Heyelan Yolu Kapattı, Elektrik Tellerini Kopardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]