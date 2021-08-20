Kocaeli Gölcük'ten Sel Bölgesine 3 Tır Yardım Malzemesi Gönderildi - Son Dakika
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Kocaeli Gölcük'ten Sel Bölgesine 3 Tır Yardım Malzemesi Gönderildi

Kocaeli Gölcük'ten Sel Bölgesine 3 Tır Yardım Malzemesi Gönderildi

20.08.2021 01:35

17 Ağustos Gölcük Depremi'nin 22. yıldönümünde, Kastamonu ve Sinop'ta yaşanan sel felaketi mağdurlarına destek olmak amacıyla Gölcüklüler tarafından hazırlanan 3 tır yardım malzemesi dualarla gönderildi.

17 Ağustos Gölcük Depremi'nin 22. yıldönümünde, Kastamonu ve Sinop'ta yaşanan sel felaketi mağdurlarına destek olmak amacıyla Gölcüklüler tarafından hazırlanan 3 tır yardım malzemesi dualarla gönderildi. Başkan Ali Yıldırım Sezer, "Bu acıyı en iyi Gölcük anlar" dedi.

Gölcük Belediyesi'nin Kastamonu ve Sinop'ta yaşanan sel felaketi sonrasında bölgeye gönderdiği iş makinesi ve 2 tır şişe suyunun ardından Gölcük Kaymakamlığı, Gölcük Belediyesi ve Kızılay Gölcük Şubesi organizasyonunda dün de kadirşinas Gölcüklüler tarafından yapılan yardımlarla hazırlanan 3 tır malzeme, Gölcük Belediyesi Hizmet Binası önünden hareket etti.

"Protokol uğurladı"

17 Ağustos Gölcük Depremi'nin 22'nci yıldönümünde hazırlanan yardımlar Kaymakam Cengiz Karabulut, Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AKP İlçe Başkanı Çetin Seymen, MHP İlçe Başkanı Bilal Çakır, SP İlçe Başkanı Yaşar Yıldız, Kızılay Gölcük Şubesi Başkanı Orhan Barış ve vatandaşlar tarafından uğurlandı.

"Bu acıyı en iyi bilenleriz"

Uğurlamaya katılan Başkan Sezer, "17 Ağustos Depremi'ni yaşamış, afet sonrası yaşanan zorlukları ve yaşanan acıları en iyi bilen, sel mağduru vatandaşlarımızı en iyi anlayan ve yardım elini uzatan saygıdeğer hemşerilerime, iş adamlarımıza ve STK'larımıza can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Allah ülkemizi, milletimizi her türlü afet ve musibetten muhafaza eylesin" dedi.

Ardından Adnan Yıldız Hoca tarafından yapılan dua sonrasında 3 tır bölgeye hareket etti.

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Kaynak: Habermetre
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