Kocaeli gölcük'ün tarihi 'yalı evleri' yeniden canlandırıldı - Son Dakika

Gölcük'ün tarihi 'Yalı evleri' yeniden canlandırıldı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Değirmendere Sahili'nde aslına sadık kalınarak yeniden yapılan yalı evleri yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Gölcük Belediyesi tarafından 'Tarih koridoru' projesi kapsamında inşa edilen evlerin kente değer kattığın söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Değirmendere Yalı Evleri, inşa edildiği günden beri ziyaretçi akınına uğruyor. Bu ve buna benzer projelerle hizmet etmeye devam edeceğiz dedi.

Gölcük Değirmendere Yalı Evleri, 'Tarih koridoru' projesi kapsamında restore edilerek yeniden gün yüzüne çıkarıldı. Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurulu tarafından alınan onayın ardından aslına uygun olarak restore edilen 12 bina ve cami eski görüntüsünden kurtarılarak, sosyal yaşam alanı haline getirildi. Restore edilen binaların kafe, butik otel, sanat galerisi, seramik atölyesi gibi sosyal ve kültürel etkinliklere de ev sahipliği yaptığını ifade eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, yalı evlerinin kente değer kattığını ve ziyaretçi akınına uğradığını belirtti.

Restore çalışmalarında Osmanlı mimarisinin tekniklerinin uygulandığını aktaran Ali Yıldırım Sezer şöyle konuştu

'Değirmendere Yalı Evleri, Osmanlı mimarisinin seçkin örneklerini oluşturuyor. Bu nadide eserleri yeniden gün yüzüne çıkarmak istedik. Restore ettikten sonra aktif olarak kullanılmaya başlandı. Biz burada misafirlerimizi davet ediyoruz. 19 yataklı bir otelimiz var, restoranımız var, kafeteryamız var, kütüphane ve sergi salonumuz var. Burası günlük hayatta vatandaşların yoğun bir şekilde kullandıkları bir yer haline geldi. Gündüz yemek yemek için akşam da kafede vakit geçirmek için geliyorlar. Seçkin bir mekan haline geldi ve kente değer kattığını düşünüyorum

TARİH KÜLTÜR BİR ARADA

Restore çalışmaları sırasında tarihi dokunun yeniden canlandırılmasına önem verdiklerini söyleyen Ali Yıldırım Sezer, 'Yalı evleri, Değirmendere sahilinin hemen yanı başında bulunuyor. Otelde kaldığınız zaman denizi seyretme imkanınız bulunuyor. Güneşin en güzel battığı yer neresi diye soranlara ben burasıdır diye cevap veriyorum. Ben misafirlerimizi bu manzarayı ve bu tarihi dokuyu görmeye davet ediyorum. Burada kültürel etkinlikler yapmayı da planlıyoruz. Tarihin ve kültürün bir arada yaşatıldığı bir mekan olacağına inanıyoruz dedi.