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KOCAELİ Görevden alınan muhtarın kardeşi seçildi

16 dakika önce

Görevden alınan muhtarın kardeşi seçildiKOCAELİ'nin Dilovası ilçesine bağlı Kayapınar Mahallesi'nde, Muhtarlık seçimini kazanan Mehmet Kara'nın, YSK tarafından 19 yıl önce işlediği bir suç nedeniyle sabıka kaydı bulunduğu için 31 Mart seçimlerinde muhtarlık mazbatası iptal edilen Yüksel...

Görevden alınan muhtarın kardeşi seçildi
KOCAELİ'nin Dilovası ilçesine bağlı Kayapınar Mahallesi'nde, Muhtarlık seçimini kazanan Mehmet Kara'nın, YSK tarafından 19 yıl önce işlediği bir suç nedeniyle sabıka kaydı bulunduğu için 31 Mart seçimlerinde muhtarlık mazbatası iptal edilen Yüksel Kara'nın kardeşi olduğu belirtildi.
Kayapınar Mahallesi'nde seçilen muhtar adayının sabıka kaydı olması nedeniyle seçim yenilendi. Bugün mahallede yaşayan vatandaşlar yeniden sandık başına giderek muhtarlık seçimi için oy kullandı.
Dilovası Kayapınar Mahallesi'nde tekrarlanan muhtarlık seçimlerinde saat 17.00 itibariyle sandıklar açıldı. Toplam bin 954 seçmenin yaşadığı mahallede tekrarlanan muhtarlık seçimlerinde bin 228 oy kullanıldı. Kullanılan oylardan bin 220 oy geçerli sayıldı. Yapılan sayımın ardından adaylardan Mehmet Kara 530 oy ile muhtar seçilirken, Aziz Öner 402 oy, Mahir Lale ise 268 oy aldı.
Mehmet Kara'nın, YSK tarafından 19 yıl önce işlediği bir suç nedeniyle sabıka kaydı bulunduğu için 31 Mart seçimlerinde muhtarlık mazbatası iptal edilen Yüksel Kara'nın kardeşi olduğu bildirildi.
KOCAELİ Görevden alınan muhtarın kardeşi seçildi
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:44 Kaynak: DHA
Dilovası, Mehmet Kara, Kayapınar, Güncel
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