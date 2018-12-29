Son Dakika Haberleri: Kocaeli GÜDEF'den Kocaeli-Gümüşhane Arasında Kültür Köprüsü

Kocaeli GÜDEF'den Kocaeli-Gümüşhane Arasında Kültür Köprüsü

25 dakika önce

Kısa adı Kocaeli GÜDEF olan Kocaeli Gümüşhaneli Dernekler Federasyon'unun gelecek kuşaklara aktarmak için "Kültürel Mirasları Yaşatma" projesi nedeniyle Federasyon Başkanı Süleyman Olgun Başkanlığında heyet Gümüşhane'ye gitti.

Kocaeli GÜDEF'den Kocaeli-Gümüşhane Arasında Kültür Köprüsü, System.String[]

Kocaeli Gümüşhaneli Dernekler Federasyonuile İçişleri Bakanlığı ile ortaklaşa düzenlediği "Gümüşhane simgesi konakların (Balyemez konağı) kent kültürüne aktarımı" adlı projeyi uygulama ve saha gözlemlerini yapma başta Balyemez Konağı ve kentteki diğer kültürel mirasların fiziki dokusunu yerinde incelemek ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Federasyon Başkanı Süleyman Olgun'un başkanlığında Başkan Yardımcıları Ertuğrul Taşlı, Tuna Coşkun, Hüseyin Yılmaz ve kurucu başkan Mikail Ozan'la birlikte başta Gümüşhane Valisi olmak üzere Kamuran Taşbilek, Belediye Başkanı Ercan Çimen, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof Dr Halil İbrahim Zeybek, Rektör Yardımcısı Prof Dr Bayram Nazır, Gümüşhane ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay, Gümüşhane SGK Müdürü Eyüp İslamoğlu, İl Kültür Turizm Müdürü Hüseyin Ateş'i makamlarında ziyaret ederek hem proje ile ilgili bilgiler verdiler hem de çeşitli saha çalışmalarına birlikte katıldılar.

Kocaeli GÜDEF Başkanı Süleyman Olgun yaptığı açıklamada şöyle dedi, "Federasyon olarak İçişleri Bakanlığı ile ortaklaşa düzenlediğimiz "Gümüşhane simgesi konakların (Balyemez konağı) kent kültürüne aktarımı" adlı projemizle ilgili olarak Başkan Yardımcıları Ertuğrul Taşlı, Tuna Coşkun, Hüseyin Yılmaz ve kurucu başkanımız Mikail Ozan'la birlikte proje ortağımız Gümüşhane İl kültür ve Turizm Müdürlüğü nezdinde bir çalışma ziyareti gerçekleştirdik. Gümüşhane Valisi başta olmak üzere Belediye Başkanımızı, Üniversite Rektörümüzü, Sanayi Odasını ve bir çok kurum ve STK'yi ziyaret ederek projemizi paylaşarak gerekli bilgi ve ortak saha çalışması yönünde desteklerini aldık. Kendilerine Gümüşhane Kültürüne yakışır misafirperverlik ve sıcak diyaloglarından dolayı teşekkür ediyorum.GÜDEF olarak bu projemiz bölgemizde bulunan STK ve yöresel dernekler için de model alınarak kendi yöre kültürel değerlerinin yaşatılmasına örnek olabileceği ümidindeyiz dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 02:15 Kaynak: Bültenler

Süleyman Olgun, Kocaeli, Gümüşhane, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



45'i Kanser Olmak Üzere 413 İlaç Daha Geri Ödeme Listesine Alındı Pentagon'dan ABD'nin Suriye'den Çekilme Kararıyla İlgili Bir Açıklama Daha Geldi

Meteoroloji'den Yapılan Açıklamaya Göre Yeni Yılın İlk Günlerinde İstanbul'a Kar Yağacak Bakan Selçuk'tan İndirim Müjdesi: 2019'da Devam Edecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 14:40:27. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli GÜDEF'den Kocaeli-Gümüşhane Arasında Kültür Köprüsü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]