Kocaeli Gümrüklerinden Türkiye İhracatına Yüzde 17,6'lık Katkı

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli gümrüklerinden Türkiye ihracatına yüzde 17,6 katkı sağlandığını bildirdi.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli gümrüklerinden Türkiye ihracatına yüzde 17,6 katkı sağlandığını bildirdi.



Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, sanayi kenti Kocaeli'nin dış ticaret verilerini değerlendirdi.



Kocaeli gümrüklerine göre, şubat ayında Kocaeli'den yapılan ihracatın 2,4 milyar dolar, ithalatın ise 2,9 milyar dolar olduğunu belirten Zeytinoğlu, geçen yılın şubat ayına göre Kocaeli gümrüklerinden yapılan ihracatın yüzde 5,5 artarken, ithalatın yüzde 30,1 gerilediğini ifade etti.



Zeytinoğlu, Kocaeli'deki ihracata ilişkin ise şunları kaydetti:



"İlimizden gerçekleşen 2,4 milyar dolar ihracat ile yine İstanbul'dan sonra en fazla ihracat yapan il olduk. ve Türkiye ihracatına yüzde 17,6 katkı sağladık. Kocaeli Gümrüklerinden yapılan revizyon ile ocak ayında da ihracat yüzde 17,5 oranında arttı, ilk iki ayda toplam 4,7 milyar dolar ihracat yapıldı. Bu rakam geçen yılın aynı döneminin yüzde 11,1 üzerinde. Bu yıl da ilimizin ihracata hızlı başladığını memnuniyetle görüyoruz. Buradan ihracatçı tüm firmalarımızı kutluyoruz."



"Sanayi üretiminde toparlanma olduğunu görüyoruz"



Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan ocak ayı sanayi üretim endeksinin bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,3 azalırken, bir önceki aya göre yüzde 1 arttığını belirtti.



Ocak ayında sanayi üretiminin taban yaptığını, aylık bazda toparlanmanın olduğunu aktaran Zeytinoğlu, şunları ifade etti:



"Sanayiciler olarak en fazla üzerinde durduğumuz sanayi üretim ve imalat sanayi rakamları. Ocak ayında sanayi üretimindeki yıllık bazdaki gerilemeye rağmen bir önceki aya göre sınırlı da olsa toparlanma olduğunu görüyoruz. Aylık bazda gerçekleşen yüzde 1'lik artışı önemli buluyoruz. Aylık bazdaki bu artışın faizler ve enflasyondaki gerilemeyle örtüştüğü kanaatindeyiz."



Ana sanayi grupları içerisinde ocak ayında yıllık olarak imalat sanayisindeki yüzde 7,5, ara mallarındaki yüzde 10,9, sermaye mallarındaki yüzde 8,1'lik gerilemenin dikkat çekici olduğunu aktaran Zeytinoğlu, "Sanayi üretim endeksi verilerinin aylık olarak detaylarına baktığımızda ise imalat sanayisinden yüzde 1,1, enerjiden yüzde 1,4, ara malından yüzde 2,2 katkı geldiğini görüyoruz. İhracatımızdaki gelişmeler ve iç talepteki artışla birlikte aylık bazda sanayi üretiminde de artışların devam edeceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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