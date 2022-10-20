Kocaeli gündem: AK Parti Karamürsel Genişletilmiş İlçe Danışma Meclis Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Kocaeli gündem: AK Parti Karamürsel Genişletilmiş İlçe Danışma Meclis Toplantısı yapıldı

20.10.2022 10:22
Kocaeli gündem: AK Parti Karamürsel Genişletilmiş İlçe Danışma Meclis Toplantısı yapıldı

Kocaeli haberlerine göre Kocaeli'de 107'ncisi düzenlenen AK Parti Karamürsel Genişletilmiş İlçe Danışma Meclis Toplantısı yapıldı.

Kocaeli'de 107'ncisi düzenlenen AK Parti Karamürsel Genişletilmiş İlçe Danışma Meclis Toplantısı yapıldı.

Karamürsel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı, Amasra'daki maden şehitleri için Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Toplantıda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, seçimin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı tarihi oyla sonuçlanacağını belirterek, "AK Parti tarihinde aldığı en fazla oyu alarak bu seçimleri alacaktır. Bundan emin olun, sakın moralinizi bozmayın. Liderimizden bir tereddüdümüz yok." dedi.

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım da "Ülkemizin idaresinin yeniden şekilleneceği bir seçim yaşayacağız. Bu seçimlere hazırlanırken geçmişte kazandığımız başarıları anacağız ama her zamankinden daha farklı bir metot uygulamamız lazım." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin 2023 seçimlerinde sandıktan en güçlü şekilde çıkacağına işaret eden AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ise rehavete kapılmamaları gerektiğini söyledi.

"Karamürsel'de halkımızın karşısına başımız dik çıkıyoruz"

Kocaeli'nin bu noktada en hazırlıklı teşkilat yapısına sahip olduğunu vurgulayan Ellibeş, şunları kaydetti:

"Kocaeli'de 290 bin civarında üyemizi tek tek ziyaret ederek üzerimize düşen görevi yapacağız. Karamürsel teşkilatları da bugüne kadar üzerine düşen her görevi başarıyla yerine getirmiştir. Geneldeki çalışmalarıyla ve yerel hizmetler konusunda, tecrübeli Karamürsel Belediye Başkanımız İsmail Yıldırım'ın çalışmalarıyla Karamürsel'de halkımızın karşısına başımız dik çıkıyoruz."

AK Parti İlçe Başkanı Sait Mete de Kocaeli'deki milletvekili sayısını artırmayı, Karamürsel'deki oy oranını yüzde 58'den 60'a çıkarmayı amaçladıklarını kaydetti.

Toplantıda, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Mevlüde Şahin ve AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Olcay Karataş da konuşma yaptı.

Basına kapalı devam eden toplantı, teşkilat mensuplarının sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.

Toplantıya, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, MHP Karamürsel İlçe Başkanı Adnan Göktekin ve partililer katıldı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Kocaeli gündem: AK Parti Karamürsel Genişletilmiş İlçe Danışma Meclis Toplantısı yapıldı - Son Dakika

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