Kocaeli gündem haberi... Darıca'da fiber tekne yandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli gündem haberi... Darıca'da fiber tekne yandı

18.10.2022 14:13
Kocaeli gündem haberi... Darıca'da fiber tekne yandı

Kocaeli gündem haberi... KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde fiber tekne, elektrik akmasından çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde fiber tekne, elektrik akmasından çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Darıca ilçesi Balyanoz koyundan bugün saat 13.00 sıralarında denize açılan Yüksel Efendioğlu'nun 'Togan' isimli fiber teknesinin elektrik aksamından duman çıkmaya başladı. Durumu fark eden Efendioğlu, tekneyi iskelenin yanına yanaştırarak, karaya çıkıp itfaiyeye haber verdi. Bu sırada alevler büyüdü, gökyüzünü dumanlar kapladı.Bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında tekne kullanılamaz hale geldi.


YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli gündem haberi... Darıca'da fiber tekne yandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:25 Yarış atı birinci gelen ünlü oyuncu Emre Karayel'in kazandığı para dudak uçuklattı
14:57 59 ilde düzenlenen FETÖ operasyonuna adı verilen Gazi Turgut Aslan kimdir? İşte hakkında tüm detaylar...
14:54 Sosyal medya fenomeni güzel çıplak fotoğrafını yanlışlıkla babasına yolladı
14:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan staj yapacak öğrencilere müjdeli haber! Asgari ücret seviyesine çıkacak
14:38 İstanbul'da yaşayanlar dikkat! 7 ilçede 10 saat boyunca su kesintisi yaşanacak
14:35 FETÖ'cü Enes Kanter, Yunanistan bayrağına sarılıp fotoğraf çektirdi
14:27 İran polisinin gözaltına aldığı kadını taciz ettiği anlar infiale yol açtı
14:19 ASAL Araştırma'nın 26 ilde gerçekleştirilen son anketinde AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti
14:18 26 milyon euroluk golcü Ay-Yıldızlı formayı giyecek mi? Stefan Kuntz büyük çaba sarf ediyor
14:15 Kılıçdaroğlu açıkladı! CHP, Basın Kanunu'nun tartışma yaratan 29. maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 15:37:22. #1.11#
SON DAKİKA: Kocaeli gündem haberi... Darıca'da fiber tekne yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement