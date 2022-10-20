Kocaeli gündem haberi... Kocaeli Büyükşehir Belediyesi muhtarlara sosyal tesis tahsis etti - Son Dakika
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Kocaeli gündem haberi... Kocaeli Büyükşehir Belediyesi muhtarlara sosyal tesis tahsis etti

20.10.2022 19:30
Kocaeli gündem haberi... Kocaeli Büyükşehir Belediyesi muhtarlara sosyal tesis tahsis etti

Kocaeli gündem haberine göre Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, muhtarların talep ve ihtiyaçlarının karşılanması için yürütülen çalışmalar kapsamında yaklaşık 350 metrekare kapalı, 320 metrekare açık alana sahip, oturma alanı, toplantı odası, idari ofis, mescit, mutfak, personel giyinme odaları ve depo bölümleri bulunan...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, muhtarların talep ve ihtiyaçlarının karşılanması için yürütülen çalışmalar kapsamında yaklaşık 350 metrekare kapalı, 320 metrekare açık alana sahip, oturma alanı, toplantı odası, idari ofis, mescit, mutfak, personel giyinme odaları ve depo bölümleri bulunan sosyal tesis tahsis edildi.

İzmit Karabaş Mahallesinde Büyükşehir Belediyesine ait, kira sözleşmesi sona eren balıkçı restoranında tadilat yapılan yapı, muhtarların görüşmelerini gerçekleştirebileceği, toplantı yapabileceği, kurumlarda mahalleleriyle ilgili iş akışlarını takip ederken, sosyal alan olarak kullanabileceği "Muhtarhane" adı ile sosyal tesis olarak törenle hizmete açıldı.

Belediyenin görevlendirdiği 4 personelin hizmet vereceği, 135 kişilik oturma kapasitesine sahip olan Muhtarhane'nin açılış törenine Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve muhtarlar katıldı. Törenin ardından Vali Yavuz ve Büyükakın, Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlar onuruna verilen yemekte bir araya geldi.

Vali Seddar Yavuz, programda yaptığı konuşmada, hizmet ve yatırım alanlarının çeşitlendiğini, bu doğrultuda muhtarlık kurumundan beklentilerin de değiştiğini belirterek, değişen ve dönüşen dünyada görev tanımlarının yeniden oluşturulduğunu söyledi.

İnsan ilişkilerinin, vatandaş-devlet ilişkilerin yeniden yorumlandığını, tanımlandığını belirten Yavuz, "Vatandaşa daha yakın, daha hizmetkar bir devlet anlayışına doğru evrilmek zorundayız. Bunu, 'kutsal devletten, kutsal vatandaşa doğru bir yolculuk' diye tanımlıyorum." dedi.

Yavuz, yeni duruma alışmanın hem seçilmişler, hem de atanmışlar için çok kolay olmadığına işaret etti.

Muhtarlık kurumuna olan ilginin arttığını vurgulayan Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, sizlere verilen değer çok daha artıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'ye rol model olabilecek, pek çok belediyenin gelip incelemesi gereken bir büyükşehir belediyesidir. Bu konuda emeği geçen kıymetli Belediye Başkanımız ve çalışma ekibine teşekkür ediyorum. Merkezi hükümet, Bakanlıklar, Sayın Cumhurbaşkanımızın temsilcisi olarak, zaten biz, özellikle sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar konusunu son derece iyi koordine ediyoruz. Kapı kapı geziyor, sizlerle istişare ediyoruz. Her geçen gün birlikteliğimizi ve beraberliğimizi daha da pekiştireceğiz. Bu ülkede elini bırakacağımız insanımız olmamalı çünkü bunun sosyal maliyeti çok daha pahalı hale geliyor."

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise görevi sırasında yaşamını yitiren muhtarlar için Allah'tan rahmet diledi.

Kocaeli'de 472 muhtarlık, 12 ilçe belediyesi ve büyükşehir belediyesi bulunduğunu anımsatan Büyükakın, şunları kaydetti:

"Hizmet, emanet makamıyız. Hizmet ve emanet için yolumuza çıkan tüm engelleri, her şeye rağmen, ne pahasına olursa olsun ortadan kaldırmak ve emanete sahip çıkmanın gereği olarak yolumuzu yürümek zorundayız. Bunu hep birlikte yapacağız. Ölüm geldiğinde her şey ortadan kalkıyor, bir anlamı kalmıyor. Taktığımız rozetlerin bir anlamı kalmıyor. Hakkınızda hüsnü şehadet edilmesinin kıymeti var. Hep birlikte bu kentteki insanların daha mutlu olması için çalışacağız."

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Kocaeli gündem haberi... Kocaeli Büyükşehir Belediyesi muhtarlara sosyal tesis tahsis etti - Son Dakika

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