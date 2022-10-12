Son dakika haberleri | Çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı

12.10.2022 19:36

Son dakika haberine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan kavgada silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan kavgada silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Hürriyet Mahallesi 2002 Sokak'ta, Ertuğrul Öztürk ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yaşanan arbede sırasında Öztürk, şüphelinin açtığı ateş sonucu çene ve karnından yaralandı.

Zanlı ise olay yerinden kaçtı.

Yaralanan Öztürk, ambulansla Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Ertuğrul Öztürk, Hürriyet, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı - Son Dakika
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