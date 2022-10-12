Son dakika haberleri | Çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı

Hürriyet Mahallesi 2002 Sokak'ta, Ertuğrul Öztürk ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

Kaynak: AA

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