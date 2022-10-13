Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Devrilen kum yüklü kamyonun şoförü yaralandı - Son Dakika

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