Devrilen kum yüklü kamyonun şoförü yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen kum yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.
İnönü Mahallesi Pelitli yolu üzerinde seyreden Tarık K. idaresindeki 41 VF 968 plakalı kum yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.
Devrilen kamyondan yola dökülen kum, iş makinesi yardımıyla kaldırıldı.
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