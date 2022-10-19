Kocaeli gündem haberi: Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, M.S. idaresindeki 41 ALE 771 plakalı motosiklet ile M.E. yönetimindeki 34 AEK 184 plakalı otomobil, İnönü Mahallesi Gençlik Caddesi'nde çarpıştı.
Yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ilçedeki bir özel hastanede tedavi altına alındı.
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