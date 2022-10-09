Kocaeli haber | Kocaeli'de alabora olan teknedeki 2 kişiden 1'i kurtarıldı, kayıp şahıs aranıyor - Son Dakika
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Kocaeli haber | Kocaeli'de alabora olan teknedeki 2 kişiden 1'i kurtarıldı, kayıp şahıs aranıyor

09.10.2022 16:42
Kocaeli haber | Kocaeli'de alabora olan teknedeki 2 kişiden 1'i kurtarıldı, kayıp şahıs aranıyor

Kocaeli habere göre Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde teknenin alabora olması sonucu 2 kişiden 1'i suya düşerek kayboldu, diğeri balıkçılarca kurtarıldı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde teknenin alabora olması sonucu 2 kişiden 1'i suya düşerek kayboldu, diğeri balıkçılarca kurtarıldı.

İddiaya göre, Mesut K. ile İsmail B, palamut avlamak için Bağırganlı mevkisinde tekneyle denize açıldı.

Henüz bilinmeyen nedenle su alarak alabora olan tekneden suya düşen Mesut K. balıkçılar tarafından kurtarıldı, İsmail B. ise kayboldu.

Balıkçıların ihbarıyla bölgeye sağlık, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mesut K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İsmail B'nin kaybolduğu bölgede denizden ve havadan arama çalışması başlattı.

Akrabalardan Sebahattin B, AA muhabirine, amcasının oğlu İsmail B. ile Mesut K'nin palamut avına çıktıklarını belirterek, ağları çektikten sonra limana gelirken teknenin alabora olduğunu söyledi.

Mesut K'nin kurtulduğunu ancak amca oğlunun suda kaybolduğunu aktaran Sebahattin B, arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kandıra ilçemiz Bağırganlı bölgesinde balıkçı teknesinin batması nedeniyle ulaşılamayan bir kişiyi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri denizden ve havadan arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Havanın kararmasından dolayı ara verilen arama çalışmalarına, yarın sabah yeniden başlanacak.

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Kaybolan vatandaşı arama çalışmaları helikopter desteğiyle sürüyor Kaybolan vatandaşı arama çalışmaları helikopter desteğiyle sürüyor Kocaeli haber! Kocaeli'de tekne alabora oldu: 1 kişi kayıp Kocaeli haber! Kocaeli'de tekne alabora oldu: 1 kişi kayıp
Kaynak: AA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kandıra, Kocaeli, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli haber | Kocaeli'de alabora olan teknedeki 2 kişiden 1'i kurtarıldı, kayıp şahıs aranıyor - Son Dakika

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