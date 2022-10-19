Kocaeli gündem haberleri: Kocaeli'de cinayet suçlamasıyla yargılanan 2 sanıktan birine tahliye kararı - Son Dakika
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Kocaeli gündem haberleri: Kocaeli'de cinayet suçlamasıyla yargılanan 2 sanıktan birine tahliye kararı

19.10.2022 15:34
Kocaeli gündem haberleri: Kocaeli'de cinayet suçlamasıyla yargılanan 2 sanıktan birine tahliye kararı

Kocaeli gündem haberi | Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kişinin tabancayla öldürülmesine ilişkin yargılanan tutuklu 2 sanıktan birinin tahliyesine karar verildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kişinin tabancayla öldürülmesine ilişkin yargılanan tutuklu 2 sanıktan birinin tahliyesine karar verildi.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, tutuklu sanıklar Erman K, Dursun Hakan A. ile maktulün annesi Gülseren K. ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık Dursun Hakan A. savunmasında, çocukluk arkadaşı Tufan K'nin 2018 yılında telefon aldığını, borcu ödeyemeyince kendisinin kefil olduğunu öne sürdü.

Borcunu ödemediğinden haberi olmadığını iddia eden sanık, bu borç sebebiyle hacizlik olduğunu, bunun üzerine maktulü arayarak borcu neden ödemediğini sorduğunu belirtti.

Dursun Hakan A, daha sonra diğer tutuklu sanık ve Tufan K. ile bir evde buluştuklarını aktararak, söz konusu borç nedeniyle aralarında tartışma çıktığını kaydetti.

Alkol aldıkları evde tartışma bittikten sonra Erman K'nin sehpanın altında bulunan silahı odaya götürmek için aldığını iddia eden Dursun Hakan A, "O esnada tabanca ateş aldı. Tufan'ın yaralandığını fark ettik. Erman, Tufan'a tampon yapmaya başladı. Ben hemen ambulansı aradım. Bu esnada Tufan'ın bilinci yerindeydi. Üzerime atılan suçu kabul etmiyorum, tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Erman K. ise sehpanın alt gözünde bulunan tabancayı alarak odaya götürmek istediğini belirterek, "Bu esnada silah patladı. Tufan'ın yaralandığını gördüm. Hemen müdahale etmeye çalıştım. Dursun Hakan'dan ambulansı aramasını istedim. Bu sırada Tufan'a tampon yapıyordum. Silah her zaman sehpanın alt gözünde duruyordu. Herkes silahın orada bulunduğunu bilirdi. Kasıtlı vurmadım. Dursun Hakan, bir şey yapar korkusuyla tabancayı alıp yatak odasına götürmek istedim." ifadelerini kullandı.

Maktulün annesi Gülseren K. de olaydan bir gün önce oğlunun telefon konuşmasına şahit olduğunu dile getirerek, "Tufan telefonda konuştuğu Hakan'a, '3 günde 5 bin lirayı nereden bulabilirim. Canımı mı alacaksınız?' dedi. Hakan'ın 'Gerekirse alırız.' dediğini işittim. Sonrasında Tufan, konuştuğu kişiyi eve davet etti. Pencereden baktığımda Erman ve Dursun Hakan'la kapının önünde konuştuklarını gördüm. Bundan 1 gün sonra oğlumu planlı olarak öldürdüler. 5 bin lira için oğlumu öldürdüler. Bu insanlar bana yıllarca 'Anne.' dedi." şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, Dursun Hakan A'nın tahliyesine, diğer sanık Erman K'nin ise tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Gölcük ilçesi Karaköprü Mahallesi'nde 22 Ocak'ta tabancayla vurulan Tufan K, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Polis ekiplerince gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen Erman K. ile Dursun Hakan A. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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Kocaeli, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli gündem haberleri: Kocaeli'de cinayet suçlamasıyla yargılanan 2 sanıktan birine tahliye kararı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli gündem haberleri: Kocaeli'de cinayet suçlamasıyla yargılanan 2 sanıktan birine tahliye kararı - Son Dakika
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