Kocaeli gündem haberleri... Kocaeli'de mazgal boşluğunda mahsur kalan 4 kedi yavrusu kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli gündem haberleri... Kocaeli'de mazgal boşluğunda mahsur kalan 4 kedi yavrusu kurtarıldı

15.10.2022 16:46
Kocaeli gündem haberleri... Kocaeli'de mazgal boşluğunda mahsur kalan 4 kedi yavrusu kurtarıldı

Gelen Kocaeli haberlerine göre Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde mazgal boşluğunda mahsur kalan 4 kedi yavrusunun yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde mazgal boşluğunda mahsur kalan 4 kedi yavrusunun yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Ulus Pazarı mevkisinde mazgal boşluğunda kedi yavrularının mahsur kaldığını fark eden bir çocuk, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, mazgal demirlerini sökerek 4 yavruyu çıkardı.

Annesinin yanına bırakılan kedi yavrularına mama verildi.

YORUMLAR
500
Mardin haberleri: Midyat'ta boş evde mahsur kalan kedi kurtarıldı Mardin haberleri: Midyat'ta boş evde mahsur kalan kedi kurtarıldı Son dakika haber! Yağış kazayı beraberinde getirdi Son dakika haber! Yağış kazayı beraberinde getirdi
Kaynak: AA

Fatih Sultan Mehmet, Kocaeli, İtfaiye, kedi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli gündem haberleri... Kocaeli'de mazgal boşluğunda mahsur kalan 4 kedi yavrusu kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:33 Fatih Karagümrük nefes aldı! Hatay'ı 3 golle geçerek 5 maç sonra 3 puanla tanıştılar
16:09 Facianın yaşandığı madene giden Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri dalga geçebilir ama biz kader planına inanmış insanlarız
15:48 Bartın'da can veren madencilerimizin anısına maçlarda saygı duruşu yapılacak
15:42 Antalya'da motosikleti çalındıktan sonra bunalıma giren vatandaş intihara teşebbüs etti
15:40 Ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlü isimlerden Billur Kalkavan'a veda...
15:40 Türkiye maden şehitlerini uğurluyor! Cenazelerden yürek yakan görüntüler...
15:34 Elazığ'da kadın cinayetleri: 1 günde 3 kadın öldürüldü
15:20 FSM Köprüsü'nde İETT otobüsünün rüzgara karşı motosikletliye siper olduğu anlar görüntülendi
14:39 Muğla'da bir şahıs, husumetli olduğu kardeşinin dükkanını baltayla bastı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
14:36 İstanbul'da Unkapanı Köprüsü'nde at üstünde yolculuk! İlginç anlar kameralarda...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 17:02:53. #1.13#
SON DAKİKA: Kocaeli gündem haberleri... Kocaeli'de mazgal boşluğunda mahsur kalan 4 kedi yavrusu kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement