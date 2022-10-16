Bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

16.10.2022 01:00

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Emekevler Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi'ndeki bir düğün salonunun önünde iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, akraba oldukları öğrenilen T.Y, H.Y. ve N.Y. bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan T.Y, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer yaralıların da daha sonra kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

YORUMLAR
500
Baba ile kızı evde ölü bulundu Baba ile kızı evde ölü bulundu Kocaeli 3. sayfa haberi | Kocaeli'de kan donduran olay: Kullandığı uyuşturucu hem kendisini hem de 4 yaşındaki çocuğunu hayattan kopardı Kocaeli 3. sayfa haberi | Kocaeli'de kan donduran olay: Kullandığı uyuşturucu hem kendisini hem de 4 yaşındaki çocuğunu hayattan kopardı Son dakika haberleri! Düğünde başlayan kavga kanlı bitti: 3 yaralı Son dakika haberleri! Düğünde başlayan kavga kanlı bitti: 3 yaralı
Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:50 Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek: Elim olayda babalarını kaybeden tüm öğrenci çocuklarımıza eğitim bursu sağlayacağız
00:32 Kocaeli'de korkunç olay: Uyuşturucu kullanan baba ve dumandan etkilenen 4 yaşındaki kızı hayatını kaybetti
00:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Maden şehidi olan işçilerin ailelerine 50 bin lira, yaralı vatandaşlara 25 bin liralık yardım yapılacak
23:46 Galatasaray'da tansiyon artıyor! Sarı kırmızılı taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk'u istifaya davet etti
23:34 Çevreden silah sesleri duyuldu! İran'da hapishanede çıkan yangın sonrası tutuklular ve gardiyanlar arasında çatışma çıktı
23:28 Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri eğitim sahasına silahlı saldırı düzenlendi: 11 ölü, 15 yaralı
23:19 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Kayseri mağlubiyeti sonrası hakemlere sert sözler: Sinir etmek için yapılıyor, artık kötü niyet arıyorum
23:09 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kadıköy'de bir gökdelende çıkan yangına ilişkin ilk açıklama: Yangın kontrol altına alındı, can kaybı yok
22:55 Faizleri silinip ana paranın alınacağı KYK borç düzenlemesinin ayrıntıları gün yüzüne çıktı
22:42 Hakkari'de yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2022 07:42:18. #1.12#
SON DAKİKA: Bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement