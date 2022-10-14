İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde seyreden bir araç durduruldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kocaeli gündem: Kocaeli'de 9 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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