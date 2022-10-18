Kocaeli gündem: Kocaeli'de döküm kalıp yüklü tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli gündem: Kocaeli'de döküm kalıp yüklü tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

18.10.2022 12:52
Kocaeli gündem: Kocaeli'de döküm kalıp yüklü tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Gelen Kocaeli haberine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde döküm kalıp yüklü tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde döküm kalıp yüklü tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden Arif K. idaresindeki 34 VM 7444 plakalı otomobil, Tatlıkuyu Mahallesi mevkisinde Meri D. yönetimindeki döküm kalıp yüklü 34 UU 8513 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü, sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güzergahtaki ulaşım, kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlandı.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Ankara, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli gündem: Kocaeli'de döküm kalıp yüklü tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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