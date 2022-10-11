Kurban, "İyi ki yüce adalet var. Hakimlerimiz bu karara asla iyi hali düşünmeden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdiği için çok teşekkür ediyorum. Nice Haticeler ölmesin diyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet, Kocaeli, Kurban, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli gündem: Kocaeli'de karısını darbederek öldürmekten yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika

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