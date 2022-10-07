Kocaeli gündem: Kocaeli'de sağanakla kayganlaşan yolda bariyerlere çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli gündem: Kocaeli'de sağanakla kayganlaşan yolda bariyerlere çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

07.10.2022 03:30
Kocaeli gündem: Kocaeli'de sağanakla kayganlaşan yolda bariyerlere çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Kocaeli haberleri... Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak durabilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak durabilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.

İstasyon Mahallesi D-100 Karayolu İstanbul istikametinde seyreden G.N.G. idaresindeki 35 AZE 843 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton bariyerlere çarparak durabildi.

Kazada sürücü G.N.G. ile yolcu T.B.Y. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrası motosiklet kullanılamaz hale geldi.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli gündem: Kocaeli'de sağanakla kayganlaşan yolda bariyerlere çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli gündem: Kocaeli'de sağanakla kayganlaşan yolda bariyerlere çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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