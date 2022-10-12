Kocaeli gündem: Kocaeli'de yaşlı adamın evinde öldürülmesine ilişkin 4 sanık hakkında tahliye kararı - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli gündem: Kocaeli'de yaşlı adamın evinde öldürülmesine ilişkin 4 sanık hakkında tahliye kararı

12.10.2022 14:26
Kocaeli gündem: Kocaeli'de yaşlı adamın evinde öldürülmesine ilişkin 4 sanık hakkında tahliye kararı

Kocaeli haberler: Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yalnız yaşadığı evinde 85 yaşındaki Halil İbrahim Topal'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 5 sanıktan 4'ünün adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yalnız yaşadığı evinde 85 yaşındaki Halil İbrahim Topal'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 5 sanıktan 4'ünün adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Özgür M, Nurettin S, İsa A, Burak Y, Mehmet B, tutuksuz sanık A.M.T. ve taraf avukatları katıldı. Celsede maktul Halil İbrahim Topal'ın kızı Nuray Topal da hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen sanıklardan Mehmet B, olayın ortaya çıkmasını sağlayan kişi olduğunu savunarak, kendisinin taksi şoförü olarak bir kısım sanıkları olay yerine götürdüğünü söyledi.

Sanıklardan Özgür M. de yaşanan olaydan dolayı üzgün ve pişman olduğunu dile getirerek, cezaevinde bulunduğu sürede babasını kaybettiğini, maktulün ailesinin ne yaşadığını anladığını ifade etti.

Olayı tutuksuz sanık A.M.T'nin firari sanık Nuh A'ya yaptırdığını öne süren Özgür M, telefonunda ses kayıtları ve mesajların olduğunu iddia etti.

Sanık A.M.T ise olayla ilgisinin bulunmadığını öne sürdü.

Diğer sanıklar Burak Y, İsa A. ve Nurettin S. de önceki beyanlarını tekrar ederek tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, Özgür M'nin tutukluluk halinin devamına, diğer tutuklu sanıkların adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı 19 Ocak'a erteledi.

Olay

Rahmiye Mahallesi Hamamlı Sokak'ta 16 Nisan 2021'de yalnız yaşayan babası Halil İbrahim Topal'ın evine giden Şaban Topal, babasını elleri bantlı ve kanlar içinde bulmuş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Topal'ın öldüğünü belirlemişti.

Cinayetin ardından soruşturma başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 6 şüpheliyi Kocaeli, İstanbul ve Karabük'te düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakalamıştı.

YORUMLAR
500
Kocaeli'de yaşlı adamın ellerini bantlayarak öldüren sanıklar adli kontrol şartıyla tahliye edildi Kocaeli'de yaşlı adamın ellerini bantlayarak öldüren sanıklar adli kontrol şartıyla tahliye edildi Kızının, 'Evde herkes çalışıyor, sen neden çalışmıyorsun?' sorusuna öfkelenen baba cinnet geçirdi! Başına defalarca vurarak hastanelik etti Kızının, 'Evde herkes çalışıyor, sen neden çalışmıyorsun?' sorusuna öfkelenen baba cinnet geçirdi! Başına defalarca vurarak hastanelik etti Kocaeli gündem haberleri | Kocaeli'de alabora olan tekneden kurtarılan kişi yaşadıklarını anlattı Kocaeli gündem haberleri | Kocaeli'de alabora olan tekneden kurtarılan kişi yaşadıklarını anlattı
Kaynak: AA

İbrahim Topal, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli gündem: Kocaeli'de yaşlı adamın evinde öldürülmesine ilişkin 4 sanık hakkında tahliye kararı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:29 Manchester City'nin yıldız golcüsü Haaland'ın dudak uçuklatan serbest kalma bedeli ortaya çıktı
16:21 Fransa'da akaryakıt krizi sürüyor! Satışlara kısıtlama getirildi
16:06 Arka Sokaklar'ın yeni sezon afişi yayınlandı! Sevilen oyuncunun kadrodan çıkması seyircinin canını sıktı
16:05 Ankara'ya gelen Ampute Futbol Milli Takımı'nı kimse karşılamadı! Şampiyonluklarını sadece Bangladeş Büyükelçisi kutladı
15:59 Rusya Devlet Başkanı Putin'in gündem yaratan doğal gaz formülüne Türkiye'den yeşil ışık: Teknik açıdan mümkün
15:58 Tuğba Ekinci bombayı patlattı: Condom şarkısına çılgın bir klip çekilecek
15:40 Sakarya'da hareketli dakikalar! Pompalıyla dehşet saçan şahıs özel harekat polislerinin desteğiyle etkisi hale getirildi
15:35 Lübnan harekete geçti! Suriyeliler ülkelerine yollanacak
15:23 Fenerbahçe'nin AEK Larnaca maçı kamp kadrosunda 5 futbolcu yer almadı
15:17 Yolcu seçen taksici ceza kesilince hıncını basın mensuplarından çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 16:42:35. #1.11#
SON DAKİKA: Kocaeli gündem: Kocaeli'de yaşlı adamın evinde öldürülmesine ilişkin 4 sanık hakkında tahliye kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement