Kocaeli gündem: Vali Yavuz, Gölcük'te muhtarlarla buluştu

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Gölcük ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Kazıklı Kervansaray Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadele ve göç ile ilçede yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıya, Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir, Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı ile muhtarlar katıldı.

Programda konuşan Vali Yavuz, KADES uygulamasına dikkati çekerek, "KADES uygulamasında butonuna basıyorsunuz polis anında yanınıza geliyor. Hedefimiz 5 bin KADES uygulamasının indirilmesi. Bu yüzden buna vatandaşlarımızı teşvik edelim. Şiddeti uygulayan erkeklere bu konuda eğitim veriyoruz." dedi.

Yavuz, ayrıca yabancı uyruklu vatandaşlara yönelik uyum çalışmaları yapıldığını söyledi.