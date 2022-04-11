Kocaeli güne yağışla uyandı - Son Dakika
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Kocaeli güne yağışla uyandı

11.04.2022 12:09

Kocaeli güne yağışla uyandı Meteorolojinin uyarılarının ardından Kocaeli'de sabah saatlerinden itibaren yağış etkili olurken, hava sıcaklığı da ciddi oranda azaldı.

Kocaeli güne yağışla uyandı

KOCAELİ - Meteorolojinin uyarılarının ardından Kocaeli'de sabah saatlerinden itibaren yağış etkili olurken, hava sıcaklığı da ciddi oranda azaldı.

Kocaeli'de vatandaşlar güne yağmurla başladı. Yağmura hazırlıklı olan vatandaşlar şemsiyeleriyle korunurken, hazırlıksız yakalananlar ise güçlük yaşadı. Kent genelinde yağışla beraber hava sıcaklığı da düştü.

Geçtiğimiz hafta 30 dereceye yaklaşan sıcaklıklar, bugün 8 dereceye kadar geriledi.

Kocaeli güne yağışla uyandı
Kocaeli güne yağışla uyandı
Kocaeli güne yağışla uyandı

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Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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