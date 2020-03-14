Kocaeli güne yoğun sis ile başladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli güne yoğun sis ile başladı - Son Dakika

Kocaeli güne yoğun sis ile başladı

6 saat önce

Kocaeli güne yoğun sis ile başladı Kocaeli'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken sürücüler ise zor anlar yaşadı.

Kocaeli güne yoğun sis ile başladı

KOCAELİ - Kocaeli'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken sürücüler ise zor anlar yaşadı.

Kocaeli'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis D-100 kara yolunda görüş mesafesini zaman zaman 30 metreye kadar düşürdü. Körfez, Derince, İzmit ilçelerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. D-100 Karayolu ve TEM Karayolu'nda etkili olan sis nedeni ile ilerlemekte güçlük çekti. Sabah erken saatlerde etkisini gösteren sis nedeniyle seyir halindeki sürücüler, olası kazaların yaşanmaması adına düşük hızlarla ilerlemeye devam etti.

Kocaeli güne yoğun sis ile başladı

Kocaeli, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 10:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Van'ın İran sınırına yakın bölgesinde 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı "Hiç gitmedim" dediği Bursa'da hırsızlık yaptığı iddia edilen genç, suçsuzluğunu ispatlamaya çalışıyor Aksaray'da bir yolcu otobüsü, seyir halindeki tıra arkadan çarptı: 44 yaralı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 16:23:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli güne yoğun sis ile başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]