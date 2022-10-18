Kocaeli haber! Kocaeli'de 13 düzensiz göçmen sınır dışı edildi - Son Dakika
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Kocaeli haber! Kocaeli'de 13 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

18.10.2022 11:00
Kocaeli haber! Kocaeli'de 13 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Kocaeli gündem haberi... Kocaeli'de yurda yasa dışı yollardan giren 13 yabancı uyruklu ülkelerine gönderildi.

Kocaeli'de yurda yasa dışı yollardan giren 13 yabancı uyruklu ülkelerine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli ve bölge illerde güvenlik güçlerince yakalanan 13 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, dün sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli haber! Kocaeli'de 13 düzensiz göçmen sınır dışı edildi - Son Dakika

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