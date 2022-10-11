Kocaeli haber! Kocaeli'de 2 düzensiz göçmen sınır dışı edildi - Son Dakika
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Kocaeli haber! Kocaeli'de 2 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

11.10.2022 16:36
Kocaeli haber! Kocaeli'de 2 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Kocaeli haberi... Kocaeli'de, yurda yasa dışı yollardan giren 2 yabancı uyruklu ülkelerine gönderildi.

Kocaeli'de, yurda yasa dışı yollardan giren 2 yabancı uyruklu ülkelerine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli ve bölge illerde güvenlik güçlerince yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen 2 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.

Yabancı uyruklular, sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli haber! Kocaeli'de 2 düzensiz göçmen sınır dışı edildi - Son Dakika

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