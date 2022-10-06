Kocaeli haber: Kocaeli'de 25 düzensiz göçmen sınır dışı edildi - Son Dakika
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Kocaeli haber: Kocaeli'de 25 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

06.10.2022 14:48
Kocaeli haber: Kocaeli'de 25 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Edinilen Kocaeli gelişmesine göre Kocaeli'de yurda yasa dışı yollardan giren 25 yabancı uyruklu, ülkelerine gönderildi.

Kocaeli'de yurda yasa dışı yollardan giren 25 yabancı uyruklu, ülkelerine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli ve bölge illerde güvenlik güçlerince yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen 25 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.

Yabancı uyruklular, sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli haber: Kocaeli'de 25 düzensiz göçmen sınır dışı edildi - Son Dakika

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