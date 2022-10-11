Kocaeli haberleri | Kocaeli'de 53 bin 740 makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Kocaeli haberleri | Kocaeli'de 53 bin 740 makaron ele geçirildi

11.10.2022 16:44
Kocaeli haberleri | Kocaeli'de 53 bin 740 makaron ele geçirildi

Kocaeli habere göre Kocaeli'de polis ekiplerince yapılan aramada 53 bin 740 makaron ve 161 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Kocaeli'de polis ekiplerince yapılan aramada 53 bin 740 makaron ve 161 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri İzmit'te bir iş yeri ve araçta arama yaptı. Yapılan aramada, 50 bin TAPDK bandrolü bulunmayan makaron, 3 bin 740 içi doldurulmuş makaron, 161 paket halinde (161 kilogram) sahte bandrollü kıyılmış tütün ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, olaya ilişkin 3 şahıs hakkında işlem başlatıldı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli haberleri | Kocaeli'de 53 bin 740 makaron ele geçirildi - Son Dakika
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