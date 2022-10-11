Kocaeli haber | Kocaeli'de alabora olan teknedeki kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde teknenin alabora olması sonucu kaybolan kişiyi arama çalışmaları, üçüncü gününde devam ediyor.

Palamut avlamak için önceki gün Bağırganlı mevkisinde arkadaşıyla denize açılan ve teknenin alabora olması sonucu kaybolan İsmail B'yi arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları ve balıkçı teknelerinin katıldığı arama çalışmalarına, havadan da destek veriliyor.

Dün teknenin yerinin belirlendiği ve arama çalışmalarının bu alanda yoğunlaştığı öğrenildi.

Bölgeye gelen İsmail B'nin yakınlarının da endişeli bekleyişi sürüyor.

9 Ekim Pazar günü Mesut K. ile İsmail B, palamut avlamak için Bağırganlı mevkisinde tekneyle denize açılmış, su alarak alabora olan tekneden suya düşen Mesut K. balıkçılar tarafından kurtarılmış, İsmail B. ise kaybolmuştu.

Sağlık ekiplerince Kandıra Devlet Hastanesine kaldırılan Mesut K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilmişti.