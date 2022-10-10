Kocaeli haber: Kocaeli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Kocaeli haber: Kocaeli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 hükümlü yakalandı

10.10.2022 17:28
Kocaeli haber: Kocaeli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 hükümlü yakalandı

Kocaeli haberlerine göre Kocaeli'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle aranan 20 hükümlü gözaltına alındı.

Kocaeli'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle aranan 20 hükümlü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, dolandırıcılık, kasten yaralama, hırsızlık, silahla tehdit, mala zarar verme, cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanması için denetim yapıldı.

Kontrollerde 1424 şahıs sorgulandı, 694 araç denetlendi.

Ekiplerce yapılan denetimler sonucunda, çeşitli suçlardan haklarında 1 ila 5 yıla kadar hapis cezası olduğu gerekçesiyle aranan 20 şüpheli yakalandı, 83 araç için de idari işlem yapıldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli haber: Kocaeli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 hükümlü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli haber: Kocaeli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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