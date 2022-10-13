İl Emniyet Müdürlüğü ile MİT'in ortak çalışması ile yabancı uyruklu H.H. ve B.H.'nin, geçmiş dönemde terör örgütü PKK/YPG içinde faaliyet gösterdiği belirlendi. Ekipler, kentte düzenlenen operasyonla 2 örgüt mensubunu yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Kocaeli haber: Kocaeli'de MİT destekli terör operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika

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