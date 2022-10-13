KOCAELİ'de, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile polisin düzenlediği terör operasyonunda yakalanan PKK/ YPG mensubu 2 yabancı uyruklu tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ile MİT'in ortak çalışması ile yabancı uyruklu H.H. ve B.H.'nin, geçmiş dönemde terör örgütü PKK/YPG içinde faaliyet gösterdiği belirlendi. Ekipler, kentte düzenlenen operasyonla 2 örgüt mensubunu yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Kocaeli haber: Kocaeli'de MİT destekli terör operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika