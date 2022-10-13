Kocaeli haber: Kocaeli'de MİT destekli terör operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika
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Kocaeli haber: Kocaeli'de MİT destekli terör operasyonu: 2 tutuklama

13.10.2022 10:00
Kocaeli haber: Kocaeli'de MİT destekli terör operasyonu: 2 tutuklama

Kocaeli gündem haberi... KOCAELİ'de, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile polisin düzenlediği terör operasyonunda yakalanan PKK/YPG mensubu 2 yabancı uyruklu tutuklandı.

KOCAELİ'de, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile polisin düzenlediği terör operasyonunda yakalanan PKK/ YPG mensubu 2 yabancı uyruklu tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile MİT'in ortak çalışması ile yabancı uyruklu H.H. ve B.H.'nin, geçmiş dönemde terör örgütü PKK/YPG içinde faaliyet gösterdiği belirlendi. Ekipler, kentte düzenlenen operasyonla 2 örgüt mensubunu yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


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Kaynak: DHA

YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli haber: Kocaeli'de MİT destekli terör operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika

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